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Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России
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Четырёхкратный Олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Станислав Поздняков единогласно переизбран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Голосование проходило на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве. За Позднякова проголосовали все 247 делегатов, присутствующих на мероприятии. Он был единственным кандидатом на этот пост и будет находиться на этой должности ещё четыре года.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого являлся первым вице-президентом организации. Также с 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования. Ранее Поздняков заявлял, что сейчас рассматриваются варианты участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх в 2024 году в Париже и возвращения на мировую арену не ранее 2026 года.

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