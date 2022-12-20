Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Четырёхкратный Олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Станислав Поздняков единогласно переизбран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Голосование проходило на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве. За Позднякова проголосовали все 247 делегатов, присутствующих на мероприятии. Он был единственным кандидатом на этот пост и будет находиться на этой должности ещё четыре года.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого являлся первым вице-президентом организации. Также с 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования. Ранее Поздняков заявлял, что сейчас рассматриваются варианты участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх в 2024 году в Париже и возвращения на мировую арену не ранее 2026 года.