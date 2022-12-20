Сборная России выиграла медальный зачёт III Российско‑китайских игр 2022 года

Сборная России стала победителем медального зачёта III Российско‑китайских молодёжных игр 2022 года, которые прошли в городе Чанчунь (Китай).

Российские спортсмены в общей сложности заработали 93 медали, которые разделились на три абсолютно равные части по своему достоинству: 31 золотая, 31 серебряная и 31 бронзовая.

III Российско‑китайские игры включали соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, фристайлу, горным лыжам, фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку и кёрлингу. Игры включены в план основных мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Летние Российско-китайские молодёжные игры пройдут в 2023 году уже в девятый раз. Столицей Игр станет город Чунцинь.