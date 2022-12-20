Сборная России выиграла медальный зачёт III Российско‑китайских игр 2022 года
Поделиться
Сборная России стала победителем медального зачёта III Российско‑китайских молодёжных игр 2022 года, которые прошли в городе Чанчунь (Китай).
Российские спортсмены в общей сложности заработали 93 медали, которые разделились на три абсолютно равные части по своему достоинству: 31 золотая, 31 серебряная и 31 бронзовая.
III Российско‑китайские игры включали соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, фристайлу, горным лыжам, фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку и кёрлингу. Игры включены в план основных мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.
Летние Российско-китайские молодёжные игры пройдут в 2023 году уже в девятый раз. Столицей Игр станет город Чунцинь.
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
16:38
-
13:51
-
13:18
-
11:28
-
11:13
-
11:00
-
09:33
- 19 декабря 2022
-
22:21
-
19:35
-
19:18
-
19:07
-
12:22
-
11:30
-
11:14
-
09:23
-
08:25
-
05:42
-
00:47
- 18 декабря 2022
-
23:33
-
22:14
-
21:44
-
20:37
-
19:35
-
19:15
-
18:51
-
01:42
- 17 декабря 2022
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
Партнерский контент