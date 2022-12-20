Российских игроков в январе могут допустить к международным стартам по настольному теннису

Рабочая группа Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в начале января 2023 года пересмотрит ситуацию с допуском к международным соревнованиям российских и белорусских игроков.

«Рабочая группа приветствовала позицию саммита МОК, включая постоянную поддержку украинских спортсменов и спортивного сообщества, и согласна с важностью объединения спортсменов из всех стран, независимо от их национальности.

Рабочая группа одобрила позицию саммита МОК по пересмотру текущих защитных мер, ограничивающих участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, и надеется изучить возможные варианты в этом отношении. Отметим, что российские и белорусские спортсмены уже выступали в нескольких профессиональных национальных лигах Европы. Целевая группа оценит будущие события и проведёт переоценку ситуации в первые недели 2023 года», — говорится в заявлении на сайте ITTF.