Семь российских борцов выиграли схватки на турнире World Series в Бишкеке

В Бишкеке (Киргизия) состоялся международный турнир по спортивной борьбе Poddubny Wrestling League (PWL-3). Соревнования были организованы в формате World Series — вечер отдельных топовых схваток с участием лучших борцов мира. Победителями стали — Заур Угуев (Россия), Арсен Арутюнян (Армения), Тумур-Очир Тулга (Монголия), Ильяс Бекбулатов (Узбекистан), Заурбек Сидаков (Россия), Артур Найфонов (Россия), Даурен Куруглиев (Россия), Сергей Козырев (Россия), Амир Заре (Иран), Жоламан Шаршенбеков (Киргизия), Адлет Тюлюбаев (Россия), Узур Джузупбеков (Киргизия), Алина Касабиева (Россия) и Мээрим Жуманазарова (Киргизия).



Спортивная борьба. PWL-3 WS. Бишкек, Киргизия

Результаты поединков с участием российских борцов



Вольная борьба. До 57 кг

Заур Угуев (Россия) – Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан) 3:2



До 65 кг

Тумур-Очир Тулга (Монголия) — Ибрагим Ибрагимов (Россия) 2:1

До 70 кг

Евгений Жербаев (Россия) — Ильяс Бекбулатов (Узбекистан) 2:4



До 74 кг

Йонес Эмами (Иран) — Заурбек Сидаков (Россия) 4:6



До 86 кг

Артур Найфонов (Россия) — Азамат Даулетбеков (Казахстан) 3:1



До 92 кг

Даурен Куруглиев (Россия) — Эрхан Яйлачи (Турция) 3:0 (травма соперника)

До 97 кг

Моджтаба Голейдж (Иран) — Сергей Козырев (Россия) 3:4



Греко-римская борьба. До 60 кг

Анвар Аллахьяров (Россия) — Жоламан Шаршенбеков (Киргизия) 0:2 (травма соперника)



До 77 кг

Малхас Амоян (Армения) — Адлет Тюлюбаев (Россия) 4:5

До 97 кг

Александр Головин (Россия) — Узур Джузупбеков (Киргизия) 3:3 (Джузупбеков по последнему результативному действию)



Женская борьба. До 62 кг

Алина Касабиева (Россия) — Элис Манолова (Азербайджан) 6:0



До 68 кг

Ксения Буракова (Россия) — Мээрим Жуманазарова (Киргизия) 2:6