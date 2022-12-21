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Сёстры Аверины высказались о мастер-классах в Мексике

Сёстры Аверины высказались о мастер-классах в Мексике
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины высказались о мастер-классах в Мексике.

«Эти три дня мастер-класса в Мексике закончились. Большое спасибо всем участникам за такую продуктивную и интересную работу! Мы надеемся, что все знания, которые вы получили, вы будете использовать в своей дальнейшей работе.

С нетерпением ждём встречи с вами в следующем году, Мексика! Большое спасибо!» — написали Аверины в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в результате спорного судейства Дина Аверина завоевала серебро, а Арина осталась без медали. После Игр сёстры хотели завершить карьеру, но президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер их отговорила.

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