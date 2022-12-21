Победительница Бостонского марафона дисквалифицирована на 6 лет за употребление допинга

Победительница Бостонского марафона 2021 года кенийская легкоатлетка Диана Кипиокей дисквалифицирована на шесть лет за допинг, сообщает Athletics Integrity Unit (AIU) — независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике.
Кипиокей сдала положительную пробу на гормон триамцинолон, который за последние два года обнаружили у нескольких её соотечественников. Спортсменка была отстранена до завершения расследования. Её результаты с 11 октября 2021 года были аннулированы. В результате Кипиокей лишилась победы на Бостонском марафоне в прошлом году.
28-летняя Кипиокей — вторая за последние 10 лет победительница Бостонского марафона из Кении, которая была лишена титула. Первой была Рита Джепту, результат которой в 2014 году также был аннулирован из-за допинга.
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