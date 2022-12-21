Артур Далалоян — об отстранении: нас душат, как только могут, но наше дело — не сдаваться

Олимпийский чемпион в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира российский гимнаст Артур Далалоян высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Эмоции после Форума чемпионов и призёров Олимпийских игр Токио и Пекина только самые положительные. Сейчас действительно трудные времена для российского спорта. Нас душат, как только могут, но наше дело – не сдаваться. Надо делать свою работу, приумножать её, ставить новые цели и планы. Нужно ставить себе более трудные условия, чтобы оставаться конкурентоспособными, быть готовыми выйти на международную арену и подтверждать наши победы.
Если говорить о возможности поехать на Олимпиаду в Париж, то, конечно, у нас есть вера, что мы туда попадём. В первую очередь у нас вера, что всё наладится и образумится, это главная мотивация для нашей работы. Да, сейчас ходят положительные слухи, что нас всё-таки могут допустить до ближайших Олимпийских игр. Хотя всё равно постоянно ставят какие-то новые рамки и непонятно что приплетают. Это неприятно, но хочется верить, что всё будет хорошо, нас пустят на международную арену и мы будем выступать под своим флагом и гимном», — цитирует Далалояна Metaratings.
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