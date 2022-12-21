«Я предан стране». Артур Далалоян — о смене спортивного гражданства в условиях отстранения

Олимпийский чемпион в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, как относится к смене спортивного гражданства, заявив, что никогда сам не задумывался об этом.

«Да, многие спортсмены после дисквалификации наших атлетов из международных соревнований сменили своё спортивное гражданство. Я, конечно, так бы не поступил. Я предан стране, за которую выступаю, которая подарила мне спорт высших достижений. Таких мыслей у меня никогда не возникало. Для меня самая главная задача — всегда идти вперёд, несмотря на разные препятствия, и никуда не сворачивать со своего пути», — приводит слова Далалояна Metaratings.

Ранее Далалоян высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.