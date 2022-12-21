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Трефилов: если нам разрешат участвовать в ОИ, то будет проблема быть на высоком уровне

Трефилов: если нам разрешат участвовать в ОИ, то будет проблема быть на высоком уровне
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что в случае возвращения на Олимпийские игры у российских гандболистов вряд ли получится сразу же добиться высоких результатов.

Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что российские сборные могут отобраться на Олимпийские игры в Париже (Франция), которые пройдут в 2024 году. По мнению Шишкарёва, россиянам могут дать уайлд-кард.

«Если мы даже попадём (на ОИ‑2024), кто ты такой без флага и гимна? Я уже был в таком положении. Мне бы хотелось, чтобы было как раньше, чтобы были флаг и гимн. Эта эйфория должна немножко сдуться, потому что мы уже пропустили Олимпийские игры, подготовку, чемпионат мира. И если нам сейчас разрешат участвовать в Играх, то будет огромная проблема быть на высоком уровне. Потому что мы не варились там года полтора‑два.

Как ни крути, всё равно наш уровень сейчас понизился. Я двумя руками за то, чтобы мы попали на Олимпиаду, но очень бы хотелось, чтобы нас знали так, как в 1970‑х годах, что это русские», — сказал Трефилов в интервью «Матч ТВ».

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