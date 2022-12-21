30-летняя Юлия Ефимова выложила свежее фото в открытом ярко-оранжевом платье

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. На фотографии она предстала в открытом ярко-оранжевом платье.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕФИМОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕФИМОВОЙ
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15). На данный момент спортсменка находится в США.
Видео: Юлия Ефимова станцевала на концерте группы Swedish House Mafia:
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