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Хоркина — об олимпийских балах: это очень нужно спортсменам

Хоркина — об олимпийских балах: это очень нужно спортсменам
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина после Бала олимпийцев, прошедшего вчера в Москве, поделилась мнением об этом мероприятии.

«Когда я ещё была действующей спортсменкой, мы всегда ждали олимпийских балов. На них подводились итоги олимпийского цикла, награждались отличившиеся, чествовались те, кто побеждал. Много прекрасных слов мы могли сказать друг другу, пожелать успехов в подготовке к следующей Олимпиаде. Давно уже не было таких мероприятий, но, надеюсь, теперь они снова будут системными – и даже лучше. Это очень нужно спортсменам: у нас огромная олимпийская семья, прекрасная, добрая и красивая», — приводит слова Хоркиной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

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