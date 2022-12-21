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Норвежские стрелки заявили, что Владимир Лисин удержал обещанные перед выборами призовые

Норвежские стрелки заявили, что Владимир Лисин удержал обещанные перед выборами призовые
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Норвежские стрелки Саймон Колстад Классен и Жанетт Хегг Дустад заявили, что российский бизнесмен Владимир Лисин, занимавший пост президента Международной федерации спортивной стрельбы, удержал призовые после потери должности.

«Это, конечно, очень грустно. Есть небольшие призовые фонды в странах EC, но больше на Кубке Президента, который Лисин создал. Невероятно грустно, что мы не получаем обещанных денег. У федерации не было возможности выплатить деньги. Когда были выборы, мы не были уверены, придут ли деньги. Так что это неудивительно, но мы надеялись, что он выполнит то, что обещал. Я думаю, что перемены полезны, и очень хорошо, что они заменили президента. Я надеюсь и верю, что это может очень положительно сказаться на развитии спорта», — приводит слова Дустад NRK.

«Нелепо то, что он использует деньги как такое явное средство давления. Если он не получает желаемого, он отменяет обещанный финансовый вклад. Это печально. То, что у нас теперь новый президент и новое руководство, — это очень хорошо, но им есть что исправлять после своих предшественников», — сказал Классен.

В ноябре Владимир Лисин проиграл выборы на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы. Он занимал этот пост с 2018 года.

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