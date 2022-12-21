Саппоро приостанавливает заявку на проведение зимних Олимпийских игр — 2030

Японский город Саппоро приостановит продвижение своей заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и планирует провести общенациональный опрос для оценки общественной поддержки после коррупционного скандала, связанного с летними Играми в Токио в 2021 году.

Данные меры были обнародованы, поскольку прокуратура продолжает расследование крупного дела о взяточничестве, связанного с Токио-2020 — Играми, которые фактически прошли в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

«В свете произошедшего с Играми в Токио было решено, что нам необходимо обеспечить чистые Игры», — приводит Skichrono слова местного чиновника Акифуми Кудо, работающего над заявкой Саппоро.

Также мэр Саппоро Кацухиро Акимото заявил, что городу нужно время для разработки надёжных антикоррупционных мер, чтобы заручиться общественной поддержкой.

Отметим, что Саппоро считался фаворитом для проведения зимних Игр 2030 года, опережая города-конкуренты Солт-Лейк-Сити (США) и Ванкувер (Канада).