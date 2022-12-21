Успей подать заявку на конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» с 25 октября ведёт приём заявок для участия в третьем сезоне. Победители в номинациях конкурса получат гранты по 300 000 рублей на развитие проектов, а лауреата конкурса ждёт Гран-при размером 1 000 000 рублей.



Среди интересных участников специальной номинации от Champiomat.com «Медиа» – проект «ЗажгиФакел» из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Это первая в России фан-группа волейбольных болельщиков с креативным контентом, который существенно отличается от официальных групп волейбольных команд. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 января на официальном сайте tyvigre.ru.

Фото: https://tyvigre.ru/

Номинации конкурса: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности».



«В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» до конца 2022 года по всей стране будет открыто более 100 спортивных объектов. Это стадионы, ФОКи, бассейны, ледовые арены. Создано 235 площадок ГТО. Кроме того, в рамках конкурса «Ты в игре» поддержано пять проектов по популяризации любительского спорта. Благодаря такому комплексному подходу мы уверенно идём к выполнению показателя, обозначенного президентом, по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, не ниже 70%. На данный момент он составляет уже 53%», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.



Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится уже в третий раз. За первые два сезона в нём приняли участие более 6600 инициатив со всей России. Второй сезон проходил с 16 ноября 2021 года по 7 апреля 2022 года. Он подтвердил всероссийский масштаб инициативы: всего было подано 4027 заявок на участие, а среди финалистов конкурса было много региональных проектов.