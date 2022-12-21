Победный результат Натальи Антюх на ОИ-2012 признан МОК недействительным

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх лишена золота Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

Данное решение в отношении российской легкоатлетки вынес сегодня Международный олимпийский комитет (МОК). Результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года, аннулируются. Сообщается, что спортсменка не будет подавать апелляцию. Теперь золотая медаль должна перейти к американке Лашиндк Демус.

Напомним, Антюх и другой российский атлет Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года. У Антюх аннулированы результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года. Начиная с этих дат атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.