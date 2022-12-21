Привалова: по сравнению с другими видами спорта лёгкая атлетика ближе к восстановлению

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду на то, что в марте 2023 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановит статус ВФЛА в организации и вернёт российских легкоатлетов на международную арену.
В конце ноября совет World Athletics продлил приостановку членства ВФЛА в организации, но, учитывая прогресс ВФЛА, обещал вновь рассмотреть этот вопрос в марте 2023 года.
«Я думаю, что, может быть, по сравнению с другими видами спорта мы даже ближе к восстановлению. Потому что уже пройден длинный путь, и на протяжении нескольких лет у нас (в ВФЛА) работали международные эксперты. Мы выполнили все пункты дорожной карты, и к нам претензий уже нет. Полагаю, что в марте следующего года будет принято окончательное решение о восстановлении лёгкой атлетики. По крайней мере, я на это надеюсь и думаю, что это будет так», — приводит слова Приваловой «РИА Новости Спорт».
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