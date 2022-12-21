«Динамо-Ак Барс» обыграло «Енисей» в женской волейбольной Суперлиге

В чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги состоялся перенесённый матч 13-го тура между «Динамо-Ак Барсом» и «Енисеем». Казанские волейболистки на своей площадке одержали победу над гостями из Красноярска со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:9).

Для «Динамо-Ак Барса» это восьмая победа в 12 матчах. Набрав 23 очка, команда вышла на пятое место. «Енисей» потерпел восьмое поражение и с 12 очками в активе остаётся на девятой позиции в турнирной таблице Суперлиги.

В матче 12-го тура 24 декабря «Енисей» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Динамо-Ак Барс» в тот же день дома примет челябинское «Динамо-Метар».

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Предварительный этап. Перенесённый матч 13-го тура

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:9).