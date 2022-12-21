Татьяна Покровская заявила, что синхронистки с удовольствием выступят в азиатских турнирах

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что её подопечные с удовольствием выступили бы в азиатских турнирах, если бы у них была такая возможность.

В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, включая квалификационные турниры к летним Олимпийским играм – 2024.

«В Азии будет соревноваться очень интересно. В наше отсутствие китайская команда стала чемпионом мира, и опять с нами бороться. Захотят ли? Мы с удовольствием. Китайцы захотят, но в Азии есть ещё Япония и Южная Корея, вы знаете их отношение к России. Если решат, то мы только за. Дай бог будем участвовать в чемпионате мира и в Олимпийских играх», — приводит слова Покровской ТАСС.