МОК разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания.
«Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения.
Водные виды спорта универсальны, и мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новшество, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло», — сказал президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.
Спортсмены впервые в истории синхронного плавания станут участниками состязаний на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).
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