Трефилов: главное, чтоб у Месси после финала ЧМ грудь до восьмого размера не выросла

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о победе сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира по футболу.
«За кого болел в финале чемпионата мира по футболу? За Аргентину.
Месси после финала чемпионата мира в Катаре стал самым великим футболистом и спортсменом в истории? Я желаю, чтобы у него грудь до восьмого размера не выросла и он не загордился. Испытание славой — очень тяжёлое. И Месси, и своим игрокам всегда говорю, что самое тяжёлое, когда ты поднимаешься с самого низа — оттуда, где тебе было плохо, потому что затем ты надуваешься от популярности, как жаба. Это тоже не очень хорошо», — приводит слова Трефилова Metaratings.
В финальном матче сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и в третий раз в истории стала чемпионом мира. Аргентинцы впервые с 1986 года подняли над головой Кубок мира, а 35-летний Месси, соответственно, впервые завоевал этот трофей. Лионель был признан лучшим футболистом турнира с семью голами и тремя результативными передачами в семи матчах.
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