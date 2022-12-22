Китайского штангиста Люй Сяоцзюня отстранили от соревнований из-за допинга
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило трёхкратного олимпийского чемпиона, китайского штангиста Люй Сяоцзюня от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сообщается, что Люй Сяоцзюнь сдал допинг-тест 30 октября. По результатам анализов в пробе был найден эритропоэтин (ЭПО), который входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Спортсмен был проинформирован ITA о выявленном нарушении и временно отстранен от соревнований.
Напомним, 38-летний Люй Сяоцзюнь является олимпийским чемпионом 2012 года в весе до 77 кг, 2016 года (до 77 кг) и 2021 года (до 81 кг). На его счету пять побед на чемпионатах мира.
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