Источник: нейтральные статусы легкоатлетов РФ автоматически продлят до марта 2023 года

World Athletics планирует продлить нейтральные статусы, полученные российскими легкоатлетами в 2022 году, до марта 2023 года, сообщает автор телеграм-канала Shelgorn со ссылкой на свои источники.

Ранее на март Совет World Athletics запланировал заседание, на котором заслушает отчёт рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). При этом рабочая группа отметила значительный прогресс ВФЛА в исполнении «дорожной карты», что даёт надежду на то, что российская федерация будет восстановлена в правах. Факт продления только до марта нейтральных статусов косвенно подтверждает это.

Напомним, что на 2022 год российские легкоатлеты получили 55 нейтральных статусов. Среди тех, кто теоретически мог выступать на международных стартах, не было одного из сильнейших барьеристов мира Сергея Шубенкова.