Татьяна Покровская: у Саши Мальцева не было шансов выступить на Олимпиаде, а теперь есть

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) допустить мужчин к участию в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Естественно, положительно отреагировала на эту новость. У нас же есть Саша Мальцев. Сколько лет он тренируется, выступает, но на Олимпиаде у него не было шансов выступить, а сейчас если такая возможность появится у всех, значит, и у него тоже. Мы поставим его в группу, будет участвовать в групповых композициях.
Это же не обязательно, это по желанию, хочет страна — ставит спортсмена, не хочет — не ставит. И больше двух нельзя. Считаю, что это хорошая инициатива олимпийского комитета. Думаю, что эта идея приживётся», — приводит слова Покровской «РИА Новости Спорт».
Мальцев — четырёхкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в соревнованиях микст-дуэтов, однако этот вид не является олимпийским.
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