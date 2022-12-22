Татьяна Покровская: у Саши Мальцева не было шансов выступить на Олимпиаде, а теперь есть

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) допустить мужчин к участию в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Естественно, положительно отреагировала на эту новость. У нас же есть Саша Мальцев. Сколько лет он тренируется, выступает, но на Олимпиаде у него не было шансов выступить, а сейчас если такая возможность появится у всех, значит, и у него тоже. Мы поставим его в группу, будет участвовать в групповых композициях.

Это же не обязательно, это по желанию, хочет страна — ставит спортсмена, не хочет — не ставит. И больше двух нельзя. Считаю, что это хорошая инициатива олимпийского комитета. Думаю, что эта идея приживётся», — приводит слова Покровской «РИА Новости Спорт».

Мальцев — четырёхкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в соревнованиях микст-дуэтов, однако этот вид не является олимпийским.