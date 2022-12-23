16 гольфистов LIV Golf League смогут принять участие в «Мастерсе» в Огасте в 2023 году

На этой неделе Национальный гольф-клуб Огасты объявил, что любой игрок в гольф, прошедший квалификацию для участия в «Мастерсе» на основе его предыдущих критериев, будет приглашён на турнир в 2023 году, включая 16 игроков, которые в настоящее время соревнуются в LIV Golf League.
Напомним, шесть бывших чемпионов «Мастерс» входят в группу, перешедшую из PGA Tour в LIV Golf: Бубба Уотсон, Фил Микельсон, Дастин Джонсон, Серхио Гарсия, Патрик Рид и Чарл Шварцель.
«К сожалению, недавние события разделили мужской профессиональный гольф, принизив достоинства игры и значимое наследие тех, кто её построил. Хотя мы разочарованы этими событиями, мы сосредоточены на том, чтобы почтить традицию и собрать выдающихся игроков в гольф в апреле этого года», — приводит ESPN слова председателя Национального гольф-клуба Огасты Фреда Ридли.
Ранее между LIV Golf и PGA Tour разразилась вражда из-за того, что LIV Golf переманила некоторых из лучших игроков PGA Tour огромными контрактами. В результате игроки, участвующие в соревнованиях под эгидой Liv Golf, были отстранены от участия в PGA Tour.
Первый «Мастерс» сезона планируется провести 6-9 апреля в Огасте, штат Джорджия.
- 23 декабря 2022
-
09:56
- 22 декабря 2022
-
22:55
-
22:29
-
21:56
-
21:05
-
20:13
-
20:03
-
19:32
-
19:10
-
17:31
-
16:48
-
13:51
-
11:58
- 21 декабря 2022
-
23:46
-
20:58
-
20:05
-
18:56
-
18:21
-
15:36
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:42
-
13:27
-
13:12
-
12:23
-
12:19
-
11:40
-
09:49
-
09:49
-
04:10
- 20 декабря 2022
-
23:22
-
22:35
-
22:28
-
21:34