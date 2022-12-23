16 гольфистов LIV Golf League смогут принять участие в «Мастерсе» в Огасте в 2023 году

На этой неделе Национальный гольф-клуб Огасты объявил, что любой игрок в гольф, прошедший квалификацию для участия в «Мастерсе» на основе его предыдущих критериев, будет приглашён на турнир в 2023 году, включая 16 игроков, которые в настоящее время соревнуются в LIV Golf League.

Напомним, шесть бывших чемпионов «Мастерс» входят в группу, перешедшую из PGA Tour в LIV Golf: Бубба Уотсон, Фил Микельсон, Дастин Джонсон, Серхио Гарсия, Патрик Рид и Чарл Шварцель.

«К сожалению, недавние события разделили мужской профессиональный гольф, принизив достоинства игры и значимое наследие тех, кто её построил. Хотя мы разочарованы этими событиями, мы сосредоточены на том, чтобы почтить традицию и собрать выдающихся игроков в гольф в апреле этого года», — приводит ESPN слова председателя Национального гольф-клуба Огасты Фреда Ридли.

Ранее между LIV Golf и PGA Tour разразилась вражда из-за того, что LIV Golf переманила некоторых из лучших игроков PGA Tour огромными контрактами. В результате игроки, участвующие в соревнованиях под эгидой Liv Golf, были отстранены от участия в PGA Tour.

Первый «Мастерс» сезона планируется провести 6-9 апреля в Огасте, штат Джорджия.