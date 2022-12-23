Калининградский «Локомотив» обыграл «Минчанку» в матче женской волейбольной Суперлиги

В матче 12-го тура чемпионата России волейболистки калининградского «Локомотива» одержали домашнюю победу над «Минчанкой». Встреча завершилась уверенной победой «Локомотива» в трёх партиях — 25:22, 25:23, 25:18.

Калининградский «Локомотив» одержал уже десятую победу в этом сезоне и занимает второе место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги с 30 очками в запасе. «Минчанка» занимает восьмое место, имея в своём активе 17 очков.

В другом матче сегодняшнего игрового дня волейболистки «Тулицы» одержали победу над краснодарским «Динамо». Встреча, состоявшаяся сегодня, 23 декабря, в Краснодаре, завершилась победой хозяек площадки в трёх партиях — 27:25, 25:23, 25:19.

В турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги «Тулица», одержавшая семь побед по прошествии 12 туров, занимает седьмое место с 20 очками. Краснодарское «Динамо», одержавшее победу только в трёх матчах этого сезона, расположилось на 11-й позиции с 10 очками.