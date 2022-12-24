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«Зенит-Казань» — «Белогорье»: матч «Финала четырёх» КР по волейболу начнётся в 14:00

«Зенит-Казань» — «Белогорье»: матч «Финала четырёх» КР по волейболу начнётся в 14:00
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24-25 декабря в Новом Уренгое пройдёт финальный этап Кубка России по волейболу.

Организатором «Финала четырёх» является новоуренгойский «Факел», который был освобождён от игр полуфинала. Компанию «Факелу» в финальной стадии составили «Белогорье», «Локомотив» и «Зенит-Казань».

Жеребьёвка, состоявшаяся 8 ноября в штаб-квартире Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), назвала полуфинальные пары решающей стадии соревнований. «Белогорье» сыграет с «Зенитом-Казань». В другом полуфинале сразятся «Факел» и «Локомотив». Обе игры пройдут 24 декабря, а на следующий день победители определят обладателя Кубка страны в финальном матче.

14:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород)

17:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой)

«Белогорье» в своём полуфинальном турнире выбило из розыгрыша действующего чемпиона страны, победив в Москве «Динамо» в трёх партиях. До этой игры «Белогорье» выиграло у «Кузбасса» — 3:1, а оформили путёвку в Новый Уренгой в матче с «Нефтяником» (3:0).

«Зенит-Казань» выступит на турнире в ранге действующего победителя. В прошлом декабре они отобрали кубок у столичного «Динамо», став 10-кратным обладателем Кубка России.

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