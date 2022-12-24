Прямая трансляция церемонии «Голос спорта 2022»

В субботу в Олимпийском комитете России проходит торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
В этом году лауреатами станут комментаторы, работавшие в том числе на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре.
Кроме того, впервые в истории награды получат начинающие комментаторы. Специально для них РАСК при поддержке компании «СИБУР» в рамках глобального совместного образовательного проекта «Голос спорта-СИБУР» учредил отельную премию.
Напомним, в рамках IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» награды будут вручены в номинациях:
• премия «Народный голос спорта»;
• премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;
• премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;
• специальная премия имени Николая Озерова;
• премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине»;
• премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»;
• премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;
• премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;
• премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»;
• премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;
• премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»;
• специальный партнёрский приз футбольного клуба «Динамо» Москва «На все 100!»
• премия Наума Дымарского за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».
Вы можете присоединиться к прямой трансляции из ОКР. Начало церемонии – в 15:00 (время московское).
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