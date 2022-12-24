Прямая трансляция церемонии «Голос спорта 2022»

В субботу в Олимпийском комитете России проходит торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».



В этом году лауреатами станут комментаторы, работавшие в том числе на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре.



Кроме того, впервые в истории награды получат начинающие комментаторы. Специально для них РАСК при поддержке компании «СИБУР» в рамках глобального совместного образовательного проекта «Голос спорта-СИБУР» учредил отельную премию.



Напомним, в рамках IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» награды будут вручены в номинациях:

• премия «Народный голос спорта»;

• премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;

• премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;

• специальная премия имени Николая Озерова;

• премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине»;

• премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»;

• премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;

• премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;

• премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»;

• премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;

• премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»;

• специальный партнёрский приз футбольного клуба «Динамо» Москва «На все 100!»

• премия Наума Дымарского за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».



Вы можете присоединиться к прямой трансляции из ОКР. Начало церемонии – в 15:00 (время московское).