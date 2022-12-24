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«Белогорье» уступило казанскому «Зениту» в «Финале четырёх» Кубка России

«Белогорье» уступило казанскому «Зениту» в «Финале четырёх» Кубка России
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В Новом Уренгое завершился первый матч «Финала четырёх» Кубка России по волейболу. «Белогорье» (Белгород) в трёх сетах потерпело поражение от казанского «Зенита» — 0:3 (23:25, 22:25, 15:25).

В другом матче «Финала четырёх» сойдутся новосибирский «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Зенит-Казань» выступает на турнире в ранге действующего победителя. В прошлом декабре казанские волейболисты отобрали трофей у столичного «Динамо», став 10-кратным обладателем Кубка России.

«Белогорье» ранее выбило из розыгрыша действующего чемпиона страны, победив в Москве «Динамо» в трёх партиях. До этой игры волейболисты из Белгорода одолели «Кузбасс» — 3:1, а также оформили путёвку в Новый Уренгой в матче с «Нефтяником» (3:0).

Кубок России. Финал четырёх. Первый полуфинал

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (23:25, 22:25, 15:25).

Кубок России - Финал четырёх (м). 1/2 финала
24 декабря 2022, суббота. 14:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Белогорье
Белгород
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