Губерниев и Легков признаны лучшими комментаторами ОИ-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков были признаны лучшими комментаторами зимних Олимпийских игр 2022 года на Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».



Торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» проходила сегодня, 24 декабря, в здании Олимпийского комитета России в Москве.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине проходили 4–20 февраля 2022 года. Дмитрий Губерниев комментировал биатлон и лыжные гонки. Олимпийский чемпион Легков работал со своими репортажами только на лыжных гонках.



Премия лучшего комментатора зимних ХХIV Олимпийских игр 2022 года в Пекине носит имя известного российского комментатора Алексея Буркова.