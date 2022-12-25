«Он напоминает мне сына». Ронни О'Салливан тепло высказался о перспективном снукеристе

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан тепло высказался о 25-летнем китайском снукеристе Чжао Синьтуне. В этом году Ронни часто тренировался с Чжао.

«Он напоминает мне моего сына. Смотрю на него, и мне видится мой маленький мальчик Ронни. Во мне сидит этот отец, который стремится его защищать. Я хочу, чтобы он многого добился. В нём заложен такой большой талант, он такой милый мальчик.

Мне просто нравится наблюдать за тем, как он показывает свою замечательную игру всему миру. У меня с ним очень хорошие отношения. Я всегда говорю ему: «Ты босс. Я здесь, чтобы помочь, но, если ты скажешь замолчать, я это сделаю», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Победа на чемпионате мира 2022 года сделала О’Салливана наряду с шотландцем Стивеном Хендри самым титулованным снукеристом в истории.