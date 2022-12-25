«Зенит-Казань» стал победителем Кубка России по волейболу среди мужчин

Волейболисты казанского «Зенита» переиграли новоуренгойский «Факел» и выиграли золотые медали Кубка России по волейболу среди мужчин. Встреча прошла на арене в Новом Уренгое. «Зенит-Казань» оказался сильнее своего соперника со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:21).

Ранее в полуфинале казанцы одолели «Белогорье» (Белгород) также в трёх партиях (25:23, 25:22, 25:15). «Факел» на своей площадке в матче 1/2 финала выиграл у новосибирского «Локомотива» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Для «Зенита» этот трофей Кубка России стал 11-м в истории. В группе казанская команда расправилась с питерским «Зенитом», «Газпром-Югрой» и АСК из Нижнего Новгорода. Суммарно чемпионы Кубка России проиграли за групповой этап лишь одну партию.