«Зенит-Казань» стал победителем Кубка России по волейболу среди мужчин
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Волейболисты казанского «Зенита» переиграли новоуренгойский «Факел» и выиграли золотые медали Кубка России по волейболу среди мужчин. Встреча прошла на арене в Новом Уренгое. «Зенит-Казань» оказался сильнее своего соперника со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:21).
Ранее в полуфинале казанцы одолели «Белогорье» (Белгород) также в трёх партиях (25:23, 25:22, 25:15). «Факел» на своей площадке в матче 1/2 финала выиграл у новосибирского «Локомотива» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
Для «Зенита» этот трофей Кубка России стал 11-м в истории. В группе казанская команда расправилась с питерским «Зенитом», «Газпром-Югрой» и АСК из Нижнего Новгорода. Суммарно чемпионы Кубка России проиграли за групповой этап лишь одну партию.
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