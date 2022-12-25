Яковлев: у Казани опыта вагон, из которого высыпается, а у нас тележечка махонькая

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Роман Яковлев прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка России от «Зенита-Казань» (0-3).
«Ощущения двоякие. После вчерашнего дня, когда действительно удалось показать очень хорошую игру, сегодня, наверное, нас в какой-то степени не хватило. Неприятный осадок остался, но давайте будем откровенны — шансов у нас сегодня изначально было не много, хотя принято говорить, что у всех они равны, но, наверное, не у всех они равны. Не хватило нам, наверное, опыта таких игр, потому что если сравнивать нашу команду и команду Казани — там люди приехали, у которых опыта вагон, из которого высыпается, а у нас тележечка махонькая. Поэтому, естественно, тяжело было бороться. Да, удалось в третьей партии где-то навязать борьбу, но нужно с таким настроением и желанием выходить с самого начала. Желание, в принципе, у ребят было, но мы где-то перегорели, потому что для многих (из «Факела». — Прим. «Чемпионата») это и полуфинал первый был, и тем более финал, поэтому где-то тяжеловато было», — приводит интервью Яковлева Всероссийская федерация волейбола.
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