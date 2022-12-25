Российская синхронистка повторила под водой популярный танец из сериала «Уэнсдей». Видео

Чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила под водой популярный танец главной героини сериала «Уэнсдей».
Спортсменка опубликовала видео с танцем в одной из своих социальных сетей. Она рассказала, что на съёмки ролика ушло четыре часа. Синхронистка также отметила, что танец оказался сложным из-за платья, которое пыталось утянуть её вверх.
«Жизнь слишком коротка! Почему ты такой серьёзный? Посмейтесь со мной и оставьте свои комментарии!» – написала Макушенко под видео.
Кристина Макушенко — четырёхкратная чемпионка мира и обладательница двух золотых медалей чемпионата Европы по синхронному плаванию. В 20 лет российская синхронистка ушла из профессионального спорта и переехала в США. После завершения спортивной карьеры она живёт в Майами и тренирует юных синхронисток. Макушенко стала звездой TikTok, где она выкладывает видео своих танцев.
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