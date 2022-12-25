«Магнус и Месси». Карлсен примерил национальную казахскую одежду в Алма-Ате

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен опубликовал новую фотографию в соцсетях, сделанную после прилёта в Алма-Ату на чемпионат мира, который пройдёт с 25 по 30 декабря.

Принимающая сторона на церемонии открытия предложила норвежцу облачиться в национальную казахскую одежду. Фотографией именно этого момента Карлсен и поделился с подписчиками.

«Магнус и Месси», — написал спортсмен, очевидно проведя аналогию с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси, которому после победы в финале чемпионата мира — 2022 подарили бишт — национальную арабскую одежду.

Фото: Личный архив Магнуса Карлсена

За титул чемпиона мира будут бороться шахматисты из 50 стран. Призовой фонд турнира – $ 1 млн.

Напомним, 19 декабря Карлсен уступил в финале онлайн-турнира Speed Chess Championship американцу Хикару Накамуре — 13,5:14.5.