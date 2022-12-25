Легендарный южноафриканский гольфист судится с собственной семьёй

Девятикратный победитель мэйджоров, именитый южноафриканский гольфист Гари Плейер подал судебный иск к членам своей семьи.

Как сообщает The Palm Beach Post, 87-летний Плейер обвиняет своих сына и внука в распродаже важных памятных вещей из его карьеры. Сообщается, что Марк и Дамиан за последние годы продали трофеи и предметы коллекционирования из карьеры своего отца и деда против его воли более чем на $ 550 тысяч.

«С величайшим нежеланием и после многих лет попыток избежать этого Гари чувствует, что должен пойти на этот шаг, чтобы защитить свои права», — заявил адвокат Гари Плейера Стюарт Сингер.

В возрасте 29 лет Плейер стал единственным не американцем, выигравшим все четыре мэйджора в карьере.