Олимпийский чемпион Михайлов высказался о победе «Зенита» в Кубке России по волейболу

Олимпийский чемпион, самый ценный игрок Кубка России Максим Михайлов подвёл итоги выступления казанского «Зенита» в турнире. В финале «Зенит-Казань» обыграл новоуренгойский «Факел» (3:0).
«Каждый финал индивидуален — разные соперники, разные залы, я тоже играл финалы в разные периоды своего возраста. Но побеждать всегда приятно. Думаю, мы это заслужили, мы прошли долгий путь на этом турнире, сыграли с сильными соперниками, и этот результат придаст нам ещё больше уверенности в дальнейшем.
Сегодня в первых двух партиях было видно, что «Факел» или встал не с той ноги, или ещё не до конца отошёл от полуфинального матча, но в третьей они заиграли по-другому. И, хотя новоуренгойцы могли в какой-то момент переломить игру, благодаря нашей заряженности, концентрации и командной работе мы смогли выиграть в трёх сетах. Стало ли для нас неожиданностью, что в финале мы сошлись именно с «Факелом»? Не сказал бы. Всё-таки они играют дома, а домашние команды часто преподносят сюрпризы», — цитирует Михайлова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
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