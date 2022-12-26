Скончалась самая титулованная гольфистка в истории Кэти Уитворт

Самая успешная профессиональная гольфистка в истории американка Кэти Уитворт скончалась в возрасте 83 лет, сообщает официальный сайт Женской ассоциации профессионального гольфа (LPGA).

По данным организации, Уитворт скончалась во время празднования Рождества в кругу семьи и друзей.

Кэти Уитворт была самым титулованным игроком за всю историю гольфа. В период с 1962 года по 1985 год она выиграла 88 турниров LPGA, включая шесть мейджоров, и стала первой женщиной, заработавшей миллион долларов в гольфе. Однако стоит отметить, что американке ни разу не покорился Открытый чемпионат США среди женщин.

Тайгер Вудс, одержавший 82 победы в PGA Tour, является единственным действующим игроком в гольф, чье количество завоёванных титулов приближено к общему количеству титулов Уитворт. Сэму Сниду, который умер в 2002 году, также приписывают 82 победы в PGA. Другая легендарная гольфистка, Микки Райт, выигрывала в туре LPGA 82 раза.