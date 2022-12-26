Евгения Лаленкова победила на дистанции 3000 метров на ЧР по конькобежному спорту

Четырёхкратный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях Евгения Лаленкова победила на дистанции 3000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, проходящем в Кемерово. Второй результат показала Екатерина Кошелева. Замкнула тройку призёров Елизавета Голубева.
Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.
В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.
В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).
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