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Евгения Лаленкова победила на дистанции 3000 метров на ЧР по конькобежному спорту

Евгения Лаленкова победила на дистанции 3000 метров на ЧР по конькобежному спорту
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Четырёхкратный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях Евгения Лаленкова победила на дистанции 3000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, проходящем в Кемерово. Второй результат показала Екатерина Кошелева. Замкнула тройку призёров Елизавета Голубева.

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​

В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).

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