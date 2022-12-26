Футболисты «КПРФ» вышли на матч в памятных футболках
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На субботний матч с «Сибиряком» МФК «КПРФ» вышел в памятных футболках, посвященных 100-летию со дня образования СССР. Декларация об образовании СССР была подписана 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов.
Матч завершился победой московской команды со счётом 5:3. По итогам тура «КПРФ» расположился на третьем месте турнирной таблицы мини-футбольной Суперлиги с 32 очками. Коллектив из Новосибирска занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только одно очко.
Голы: 1’ Баталья (1:0), 4’ Куприянов (1:1), 15’ Денер (2:1), 16’ Асадов (3:1), 19’ Осипов (3:2), 19’ Шимбинья (4:2), 25’ Асадов (5:2), 27’ Куприянов (5:3).
На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 40 очками.
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