Футболисты «КПРФ» вышли на матч в памятных футболках

На субботний матч с «Сибиряком» МФК «КПРФ» вышел в памятных футболках, посвященных 100-летию со дня образования СССР. Декларация об образовании СССР была подписана 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов.

Матч завершился победой московской команды со счётом 5:3. По итогам тура «КПРФ» расположился на третьем месте турнирной таблицы мини-футбольной Суперлиги с 32 очками. Коллектив из Новосибирска занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только одно очко.

Голы: 1’ Баталья (1:0), 4’ Куприянов (1:1), 15’ Денер (2:1), 16’ Асадов (3:1), 19’ Осипов (3:2), 19’ Шимбинья (4:2), 25’ Асадов (5:2), 27’ Куприянов (5:3).

На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 40 очками.