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Даниил Алдошкин победил на дистанции 5000 метров на ЧР по конькобежному спорту

Даниил Алдошкин победил на дистанции 5000 метров на ЧР по конькобежному спорту
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Серебряный призёр Олимпийских игр Даниил Алдошкин победил на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, проходящем в Кемерово.

Алдошкин занял первое место с результатом 6 минут 37,27 секунды. Второй результат показал Владимир Семирунний (+1,05), замкнул тройку призёров Александр Подольский (+1,09).

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​

В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).

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