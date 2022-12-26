«Сами увидите, что будет, если это произойдёт». Карлсен о потенциальной встрече с Ниманном

Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен неохотно ответил на вопрос о потенциально возможной встрече с Хансом Ниманном на стартовавшем чемпионате мира по рапиду и блицу.
«Вы сами увидите, что будет, если это произойдёт. Посмотрим. Не хочу сейчас об этом говорить», — приводит слова Карлсена норвежское издание NRK.
Не так давно стало известно, что Ханс Ниманн примет участие в Кубке мира по блицу и быстрым шахматам, который сегодня, 26 декабря, стартует в Алма-Ате (Казахстан). Это означает, что по ходу турнирной дистанции чемпионата мира, включающей в себя 34 раунда, существует значительная вероятность увидеть ещё одно противостояние Ниманна и Карлсена.
Напомним, ранее Карлсен отказывался играть против Ниманна и выдвигал против американца серьёзные обвинения в читерстве. В последний раз, когда они встречались, норвежец намеренно отдал партию.
В ответ на обвинения Ниманн подал против Карлсена судебный иск о клевете и нанесении репутационного ущерба.
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