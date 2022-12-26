Карлсен, Абдусатторов, Артемьев и Федосеев выиграли первые три партии на ЧМ по рапиду

В Казахстане продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.

После первых трёх туров стопроцентный результат имеют девять шахматистов, среди которых действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен, чемпион мира по рапиду Нодирбек Абдусатторов и россияне Владислав Артемьев и Владимир Федосеев. Российские шахматисты выступают под нейтральным флагом. Всего в турнире будет сыграно 13 туров.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Алма-Ате 25–30 декабря 2022 года. Турнир идёт во дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. За титул борются шахматисты из 50 стран. Общий призовой фонд соревнований – $ 1 млн.