Экс-чемпионку мира из Беларуси приговорили к 12 годам тюрьмы

Минский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении представителей оппозиции пловчихи Александры Герасимени и Александра Опейкина.
Герасименя и Опейкин являются основателями оппозиционной организации «Белорусский фонд спортивной солидарности». Они признаны виновными в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц республики; в призывах, обращённых к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершить указанные действия; в распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием СМИ и интернета. Как отмечается, такие действия повлекли тяжкие последствия.
Герасимене назначено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Опейкину — в колонии усиленного режима. С обвиняемых также назначено имущественное взыскание. Они могут обжаловать приговор в течение месяца, сообщает Белта.
Александр Герасименя выигрывала золотые медали чемпионатов мира и Европы, а также становилась призёром Олимпийских игр.
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