Карлсен и Федосеев — в группе лидеров после первого дня ЧМ по рапиду

В Казахстане продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.



Магнус Карлсен, Владимир Федосеев, Йорден ван Форест и Арджун Эригайси набрали по 4,5 очка в пяти турах и лидируют в турнире. В числе шахматистов, отстающих от лидирующей группы на пол-очка, оказались россияне Ян Непомнящий, Володар Мурзин и Алексей Сарана. Всего в соревновании будет сыграно 13 туров.



Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Алма-Ате с 25 по 30 декабря 2022 года. Турнир идёт во дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. За титул борются шахматисты из 50 стран. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

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