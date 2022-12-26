Магнус Карлсен: я всегда мотивирован

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен подвёл итоги первого игрового дня чемпионата мира по рапиду.

«День прошёл хорошо. Последняя партия была непростой, но в целом я доволен, учитывая три победы чёрными фигурами. Реванш с Абдусатторовым? Не воспринимал партию как реванш, но победа хорошая. Влияет ли на мотивацию тот факт, что я скоро перестану быть действующим чемпионом мира? Я всегда мотивирован», — приводит слова Карлсена YouTube-канал Международной шахматной федерации.

Магнус Карлсен завершил первый игровой день чемпионата мира по рапиду, набрав 4,5 очка из 5. Он обыграл Нодирбека Абдусатторова, взяв реванш за поражение на прошлогоднем ЧМ. Ранее Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира по классическим шахматам.