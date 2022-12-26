Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой РУСАДА сможет утверждать антидопинговые правила. Ранее этим занималось министерство спорта.

«Подготовленный законопроект наделяет РУСАДА полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил. Данная инициатива приводит российское законодательство в соответствие с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Изменение никак нельзя назвать техническим: по сути, предлагаемый проект повышает статус РУСАДА. Новые полномочия помогут агентству более эффективно выстраивать систему противодействия допингу в спорте», — приводит слова секретаря Общего собрания РУСАДА Елены Спиридоновой сайт Ассоциации юристов России.