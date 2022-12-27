Арестован подозреваемый в убийстве чемпиона России по BMX

Ленинский районный суд города Саранска заключил под стражу подозреваемого в убийстве чемпиона России по ВМХ-рейсу 2000 года Владимира Левина.

«Сегодня, 26 декабря 2022 года, Ленинский районный суд города Саранска, рассмотрев ходатайство следователя по особо важным делам <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Саранска, 28-летнего Р. Чернова, подозреваемого в совершении убийства человека, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отмечается в сообщении суда.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Владимир Левин был подвергнут нападению после того, как вступился за девушку, которую избивал её бывший молодой человек, в баре.