В РУСАДА заявили об основных принципах работы

Секретарь Общего собрания РУСАДА Елена Спиридонова заявила, что организация придерживается принципов операционной независимости и полного соблюдения международных стандартов.

Она напомнила, что основная миссия РУСАДА состоит в защите фундаментального права спортсменов на участие в соревнованиях, свободных от допинга. 16 декабря 2022 года ВАДА проинформировало подписавшиеся стороны об автоматическом окончании последствий, налагаемых решением КАС (Спортивный арбитражный суд) от 17 декабря 2020 года по делу между ВАДА и РУСАДА.



ВАДА отмечает, что в правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать эти последствия. Это означает, что с 17 декабря 2022 года подписанты Всемирного антидопингового кодекса больше не обязаны применять установленные данным решением ограничения.

«РУСАДА продолжает делать всё возможное для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Для обеспечения права спортсменов на соревнования, свободные от допинга, РУСАДА реализует национальную антидопинговую программу, придерживаясь своих основных принципов — операционной независимости и полного соблюдения международных стандартов», — приводит слова Спиридоновой сайт Ассоциации юристов России.