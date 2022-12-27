Шахматистка Александра Горячкина входит в число лидеров ЧМ по рапиду после 8-го тура

В Алма-Ате (Казахстан) завершился второй игровой день чемпионата мира по рапиду среди женщин. По итогам восьми туров в лидерах сразу три участницы, набравшие по 6,5 балла.

Это китаянка Тань Чжунъи, россиянка Александра Горячкина и 15-летняя Савита Шри из Индии. В топ-10 входит ещё одна россиянка Валентина Гунина, в активе которой шесть очков.

Чемпионат мира по рапиду проходит по швейцарской системе (11 туров в женской секции) с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход, начиная с первого. Победительница определится завтра, 28 декабря. По окончании чемпионата мира по рапиду 29 и 30 декабря пройдёт первенство планеты по блицу.

Призовой фонд турнира – $ 1 млн. При этом мужчинам достанется больше денег, чем женщинам. Чемпионы мира в открытом турнире получат по $ 60 тыс., а победительницы соревнований в женской категории – в полтора раза меньше.