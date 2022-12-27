Олег Матыцин: если МОК решит задачу участия россиян на Олимпиаде, это усилит его позицию

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по возможному допуску российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024.

«Позиция МОК должна быть независимой, и президент Бах всегда об этом говорит, что мы неправительственная организация и не должны находиться под давлением, но мы знаем, что такое давление, оказывается. Мы знаем письмо более 30 министров спорта Европы, которые практически вмешались в спортивную деятельность, призывая исключить Россию из спортивного пространства. Более вопиющего нарушения олимпийской хартии трудно себе представить.

Позиция МОК должна быть более принципиальной. Хотя Бах на G20 декларировал, что недопустимо оказывать политическое давление, но по факту мы видим, что это давление продолжается. Сейчас появились позитивные настроения о том, что Россия должна быть на Олимпийских играх, но как, пока никто не знает. Предложен азиатский путь, переформатирование количества квот. МОК сейчас находится в поиске самостоятельной роли, если он решит задачу участия россиян на Олимпиаде совместно с федерациями, это усилит его позицию и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, с моей точки зрения. Нам хотелось бы верить, что они тоже об этом думают», — сказал Матыцин в эфире канала «Россия 24».